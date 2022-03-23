"Трудно ли настраиваться на матчи, когда у украинцев беда? Это не беда, это катастрофа. Раньше, настраиваясь на игру, я слушал музыку, а сейчас смотрю видео с подвигами наших военных, которые дают классный отпор врагу.

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Позвонил по телефону Роме Зозуле, спросил, чем мы можем помочь. Он создал группу в WhatsApp и через эту группу футболисты, которые захотели участвовать в этом маленьком проекте, помогают, чем могут. Мы покупали снаряжение, тепловизоры, приобрели две машины скорой помощи и отправили в Украину.

Товары и здесь не очень просто достать. Иногда приходится ждать неделю-две. К примеру, те же тепловизоры, которыми я занимаюсь, в дефиците. На днях я заправил бусы, чтобы водители могли привезти людей из Польши.

Сколько денег футболисты потратили на помощь? В сумме, на данный момент, думаю, больше 200 тысяч евро. Я был готов ехать в Украину, но потом нам сказали, что больше пользы от нас будет здесь, в Испании.

Когда начались бомбардировки, когда мирные украинцы начали убегать от обстрелов, я все эти ролики выкладывал в Instagram. Мне писали многие испанцы – как знакомые, так и чужие. Они были в шоке. Уже гораздо больше людей стали ненавидеть Россию. Месяц назад один из моих партнеров по команде в шутку сказал, что скоро мне придется менять паспорт на российский, но когда началась война, он дико извинялся за свои слова и выразил свою ненависть к России.

Я не политик и мне сложно дать прогноз на счет окончания войны, но я верю, что это произойдет как можно быстрее. Бог с нами. Я уверен, что после войны Украина заживет гораздо лучше. Мы отстроим наши города, и они будут еще лучше. Слава Украине!" – цитирует Кравца Zbirna.com.

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