"Нас ждет сложная игра. Шахтер – сильная команда. Там работает тренер Арда Туран. Мы знаем, как он заставляет свои команды играть. Атмосфера будет классной, ожидается хороший матч. Ждем болельщиков на стадионе. Мы хорошо подготовились с тренером и командой, хотим достичь хорошего результата. Намерены подойти ко второй игре с преимуществом.

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Свой последний матч я сыграл три недели назад, потом имел 5–6 дней отдыха. После трансфера сразу присоединился к сборам, но не считаю, что что-то потерял. Я готов, но решение будут принимать тренер и штаб.

Я волнуюсь, но не так сильно, как во время церемонии подписания контракта. Завтра я буду делать то, что больше всего люблю – играть в футбол. Волнение есть, но меньше. Не могу дождаться завтрашнего дня. Верю, что болельщики придут и заполнят стадион", – цитирует Оркуна официальный сайт Бешикташа.

Добавим, что турецкий клуб арендовал Оркуна Кёкчю с правом выкупа за 25 миллионов евро. Кёкчю родился в Нидерландах, но выступает за сборную Турции.

Напомним, Первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между Шахтером и Бешикташем состоится сегодня на стадионе Тупрас в Стамбуле. Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

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