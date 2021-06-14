"Как и в предыдущих матчах, мы сыграли хорошо. Но да, нам забили два мяча после двух моментов. Было обидно, что нам снова нужно было забивать. При 2:0 мы должны доводить матч до конца, должны стать лучше. В сборной Нидерландов все были недовольными и злые, когда украинцы сравняли. Но мы продолжали уверенно смотреть на потенциальные 3:2.

Нидерланды – Украина – 3:2 – видео голов и обзор матча

К счастью, так и произошло, но все могло быть иначе. Если бы сыграли 2:2, были бы злыми. Какой замечательный вечер для Дюмфриса. У него был шанс забить головой еще в первом тайме", – отметил Вейналдум в комментарии vi.nl.

Напомним, вчера в Амстердаме сборная Украины начала свой путь на континентальном первенстве. Команда Андрея Шевченко в ярком матче уступила Нидерландам. Хозяева Йохан Кройф Арены владели преимуществом в два мяча, но "сине-желтые" сумели отыграться. Однако в конце игры Дюмфрис забил победный гол для "Оранье".

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