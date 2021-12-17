"Нам за это пихают", – талант Динамо указал на проблему юношеской команды киевлян
00:45 - Читати українською
Полузащитник Динамо U-19 Назар Волошин признает излишнюю самоуверенность своей команды.
"Каждый хочет показать себя в Юношеской лиге УЕФА и пройти как можно дальше. А в чемпионате Украины недонастраиваемся. Думаем, что выйдем и обыграем всех на одной ноге. А так не выходит. Надо работать.
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Конечно, нам за это толкают", – признался Волошин для Youtube-канала Football Hub.
Напомним, Динамо U-19 попали в стыковой матч Юношеской лиги УЕФА 2021/22, где киевляне будут бороться со сверстниками из Депортиво за выход в 1/8 финала турнира.
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