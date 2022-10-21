"На таком уровне, как финальная часть чемпионата Европы, слабых соперников нет, поэтому группа у нас нормальная, можно играть.

Евро-2023: Ротань составил четкую характеристику каждого соперника сборной Украины U-21

Нужно готовиться, работать и пытаться выйти в четвертьфинал, в этом нет ничего невозможного. Мы уже видели некоторые матчи наших будущих соперников, все в наших руках", – сказал Таловеров в комментарии пресс-службе УАФ.

"На Евро нам выпали очень сильные сборные, однако у нас есть шансы на выход из группы. Нужно показывать свой футбол, который мы не раз демонстрировали в отборочном турнире, и добиваться результата. Важно подойти к чемпионату Европы в оптимальной форме", – добавил Вивчаренко.

Напомним, по итогам жеребьевки молодежная сборная Украины попала в группу B, где ее соперниками будут Румыния, Испания и Хорватия.

Результаты жеребьевки финального турнира Евро-2023 U-21 – соперники для Украины и другие группы