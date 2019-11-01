"Нам всегда есть, что с ними делить": эпичное промо Шахтера к матчу с Динамо

Донецкий Шахтер оригинально рекламирует матч 14-го тура чемпионата Украины против Динамо.

По случаю очередного противостояния с киевлянами пресс-служба "горняков" подготовила эффектное промо, приглашая болельщиков на стадион.

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Добавим, это уже будет четвертая встреча Динамо и Шахтера в нынешнем сезоне – пока все три встречи завершились с одинаковым счетом 2:1. "Бело-синие" одержали две победы, а дончане – одну.

Напомним, поединок 14-го тура УПЛ Шахтер – Динамо состоится 10 ноября на ОСК Металлист. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.