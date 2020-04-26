"Нам везет, как утопленникам": Вернидуб – о календаре чемпионата Беларуси

Украинский наставник солигорского Шахтера Юрий Вернидуб прокомментировал победу своей команды над брестским Динамо в 6-м туре чемпионата Беларуси (2:0).

"Те пять туров, где мы не набирали очки... считаю, что мы не по игре это делали. Заслуживали большего. Сегодня обе команды продемострировали хороший футбол с обеих сторон: и Динамо, и Шахтер. Нам больше, наверное, хотелось победить, поэтому мы выиграли 2:0. Я рад, счастлив и благодарен ребятам, что сегодня так закончился матч.

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У нас как в хоккее, в НХЛ. То три подряд матча с Торпедо-БелАЗ, то сейчас три подряд с Динамо Брест. Везет, как утопленникам. Но это не страшно. Думаю, что сделаем анализ, подготовимся и через три дня снова встретимся с Брестом в Солигорске. Думаю, там также будет хорошая игра. Пусть победит сильнейший! Хоть мы и проиграли первую игру 0:2 (в Кубке Беларуси – прим.), но шансы всегда есть", – сказал Вернидуб в эфире канала Беларусь 5.

Напомним, в матче 6-го тура чемпионата Беларуси брестское Динамо на своем поле уступило солигорскому Шахтеру 0:2. Оба украинца – Артем Милевский и Александр Нойок – провели на поле весь матч. Еще один представитель нашего государства Евгений Хачериди отбывает пятиматчевую дисквалификацию за удар соперника и угрозы арбитру. Это первая победа команды Юрия Вернидуба с 28-го марта.

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