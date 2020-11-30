"Завтра будет физически тяжелая игра. У их игроков невероятный командный дух и выдающаяся физическая сила. Мы знаем, что нам будет трудно – впереди Лига чемпионов. Лучшие команды Португалии должны побеждать в каждом матче внутреннего первенства – если у вас такой склад ума, это делает вас опасными для любого соперника.

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Игроки Сити точно знают, чего я от них требую. Завтра возможны небольшие изменения в составе. У нас хорошая обойма, в которой все хотят выйти на первый план. Мои игроки любят играть в футбол.

Мы приехали в Португалию, чтобы занять первое место в группе. Самое главное дело сделано – мы уже точно вышли в раунд плей-офф. Но нам важно сохранять соревновательный ритм", – цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

Напомним, поединок 5-го тура Лиги чемпионов между Порту и Манчестер Сити состоится уже завтра, 1 декабря. Начало матча в 22:00. После 4 туров в группе С команда Зинченко идет первой, добыв 4 победы. Порту с 9-ю пунктами – второй.

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