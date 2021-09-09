"Очень тяжелая игра была. Вы видели, что мы три матча подряд пропускаем на 90 плюс минуте. Не знаю, что с этим делать.

Чехия – Украина: определился лучший игрок матча по версии болельщиков

Надеемся, что эти матчи уже закончились и будет только положительный результат для нас.

Нам уже некуда терять очки. Хоть это и товарищеский матч, но хотели победить и добыть три очка, закончить серию ничейных результатов", – сказал Тымчик в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, забив в середине первого тайма в матче с Чехией украинцы умудрились пропустить на четвертой добавленной минуте и потеряли, казалось бы, стопроцентную победу.

Чехия – Украина: Петраков логично теряет первую победу – печальные перспективы сборной, 5 дебютантов и фирменный провал