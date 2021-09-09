"Нам уже некуда терять очки": Тымчик – о "проклятии последних минут" сборной Украины
Защитник "сине-желтых" Александр Тымчик, которому удалось отличиться результативной передачей в матче с чехами (1:1), прокомментировал очередную ничью украинцев.
"Очень тяжелая игра была. Вы видели, что мы три матча подряд пропускаем на 90 плюс минуте. Не знаю, что с этим делать.
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Надеемся, что эти матчи уже закончились и будет только положительный результат для нас.
Нам уже некуда терять очки. Хоть это и товарищеский матч, но хотели победить и добыть три очка, закончить серию ничейных результатов", – сказал Тымчик в комментарии каналу "Футбол".
Напомним, забив в середине первого тайма в матче с Чехией украинцы умудрились пропустить на четвертой добавленной минуте и потеряли, казалось бы, стопроцентную победу.
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