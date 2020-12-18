"Нам выпала самая сильная команда, которая могла только быть. Самая сильная в Украине на данный момент. Как по игре, так и по комплектации, инфраструктуре и так далее. В ней собраны лучшие футболисты, которые выступают в Украине. Команда показывает агрессивный, комбинационный, технический футбол. Где-то к похожему футболу мы стремимся в своем развитии.

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Интересно будет нашей команде проверить себя на фоне лидера украинского чемпионата. Понять свои возможности. Что мы можем. Готовы ли мы бороться с командами Премьер-лиги, в которую стремимся пробиться в следующем сезоне.

В межсезонье подготовка к сезону будет под чемпионат Первой лиги, в которой у нас стоят важные задачи. К матчу с Шахтером готовиться будем непосредственно перед поединком. В феврале уже будет больше свежей информации, в том числе после матчей Лиги Европы, в которых сыграет донецкая команда. На основе этого будем строить нашу игру против украинского чемпиона. Нам уже нечего терять на этом этапе. Есть желание показать хорошую игру и проверить возможности своих игроков. Радует то, что у наших игроков будет шанс проявить себя в ответственном поединке, к которому будет приковано много внимания", – цитирует Чижевского официальный сайт Агробизнеса.

Напомним, команда из Волочиска пошла на зимнюю паузу лидером Первой лиги. Шахтер закончил первую половину сезона на второй строчке УПЛ.

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