"Нам удалось убедить чрезвычайно талантливого и востребованного игрока присоединиться к нашей команде. Мы очень рады, что он выбрал Нюрнберг и хочет продолжить свое развитие именно с нами.

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Он отличается своей техникой, умением играть головой и мощным завершением атак. Вместе с Мирославом Клозе и всей тренерской командой он будет работать над тем, чтобы еще больше усовершенствовать свой профиль и закрепиться на профессиональной арене", – цитирует Хациалексиу официальный сайт Нюрнберга.

Напомним, Артем Степанов на правах аренды перешел в немецкий Нюрнберг. 17-летний украинец присоединится к новой команде летом. Сейчас Нюрнберг занимает 10-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги.

К слову, в текущем сезоне Степанов провел 27 матчей за юношескую команду Байера, забил 22 гола и отдал 3 результативные передачи. Также в его активе 2 поединка за первую команду "фармацевтов".

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