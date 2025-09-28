"Эмоции? Мы очень счастливы. Рады победе, она была тяжелой. Здесь нет легких команд. Думаю, мы заслужили эту победу.

Южная Корея U-20 – Украина U-20 – 1:2 – видео голов победного матча команды Михайленко на ЧМ-2025

Первый тайм был очень хороший, во втором уже на нас давили, но моменты создавали после стандартов. Надо разобрать те ошибки, которые допускались, но сейчас главная задача восстановить игроков, потому что во втором тайме было нелегко

Почему изменилась игра во втором тайме? Корейцы добавили в интенсивности, они здесь уже около 20 дней, очень хорошо подготовлены. Плюс замены сделали, начали давить. Но дело в том, что забили они нам после стандарта – не так уж и много моментов имели.

В конце матча это были уже эмоции, а все моменты были после стандартов. Нам было тяжело, не хватало скорости, вторая половина второго тайма – мы уже играли на удержание счета. Нам точно не хватало быстрых атака или контроля мяча – для этого надо много двигаться", – цитирует Михайленко Суспільне Спорт.

Напомним, Украина стартовала на ЧМ-2025 U-20 с победы над Южной Кореей (2:1).

