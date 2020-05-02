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"Нам сказали прекратить разговоры об этом": украинский легионер – о чемпионате Беларуси в условиях пандемии

18:04 48 Читати українською
"Нам сказали прекратить разговоры об этом": украинский легионер – о чемпионате Беларуси в условиях пандемии
Олег Карамушка / Фото из открытых источников

Украинский защитник Витебска Олег Карамушка рассказал о ситуации с коронавирусом в белорусском первенстве.

"Сначала были разговоры о прекращении чемпионата Беларуси, но потом они прекратились. Тренеры сказали прекратить обсуждать эту тему в раздевалке, чтобы полностью сосредоточиться на футболе. Но в то же время наставники просят соблюдать меры предосторожности – в раздевалке чаще дезинфицируем руки, также договорились, что пока обойдемся без рукопожатий.

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После тренировок большую часть времени мы проводим дома, почти никуда не выходим. Если в супермаркет за продуктами, то в маске. Некоторые кафе и магазины, самостоятельно, без указаний власти, ограничили время своей работы до семи вечера", – отметил Карамушка в комментарии изданию Metaratings.by.

Напомним, Беларусь остается единственной страной, где чемпионат не просто не остановили, но и проводят матчи с участием зрителей.

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Теги
Легионерский хлеб Украинцы за рубежом коронавирус Мир Олег Карамушка Олег Карамушка Беларусь Витебск Витебск
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