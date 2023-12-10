"Есть определенные узоры в игре, которые мы не теряем. В первом тайме мы действовали исключительно. Пропущенный в конце первого тайма гол стал для нас очень большим ударом.

Победа Гвардиолы без Холанда в видеообзоре матча Лутон – Манчестер Сити – 1:2

Мы говорили о подобных ситуациях, которые происходили и в прошлом. Именно так большие команды с великими личностями в составе бросают вызов трудностям. И после перерыва мы смогли сыграть так же хорошо, как и в первом тайме, и забили голы. Я очень рад.

В перерыве мы спросили себя: "Что можем сделать"? Мы играли хорошо против Тоттенхэма и в последних матчах. В этом сезоне мы играем действительно очень хорошо в большинстве матчей. Я пытаюсь анализировать это.

Нам нужны были активные действия от ребят в атаке. И они приняли этот вызов и вспомнили, как играли за Манчестер Сити с момента прихода сюда.

Да, нам пришлось страдать, чтобы победить. Но в целом мы контролировали игру. Так что я очень доволен ребятами. Для нашей веры в себя было важно снова победить", – цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, Манчестер Сити находится на четвертой строчке в турнирной таблице с 33 очками. Победа над Лутоном стала первой за четыре тура в АПЛ.

Манчестер Сити одержал волевую победу над Лутоном, прервав безвыигрышную серию, Фулхэм уничтожил Вест Хэм и обошел Челси.