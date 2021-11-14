"Хочу поздравить своих ребят. Не только тех, кто играл сегодня, а всех, кто играл в отборочном цикле. Спасибо моему штабу, футбольному союзу, болельщикам и журналистам. Когда вы критиковали нас, это была конструктивная критика. Это была самая успешная квалификация Хорватии за все время.

Хорватия – Россия – 1:0 – видео рокового автогола и обзор матча

Хорватия доминировала в течение всего матча. Мы хорошо играли. Главное – мы не нервничали и не теряли уверенности в себе. Мы увидели, что Карпин пытался играть более агрессивно с Бакаевым и Ионовым, но мы хорошо ответили на этот прессинг. Во втором тайме большой проблемой стал газон – дождь мешал комбинировать. Но случился автогол – нам повезло, России – нет. Сегодня успех был за нас.

Мы ничего не разрешили сопернику. Мы остановили все атаки российской сборной благодаря агрессивному прессингу. Россия тоже квалифицированная команда, но сегодня мы контролировали игру. Мы не давали им разыгрывать мяч за счет коротких передач, поэтому Россия была вынуждена играть верхом", – цитирует Далича Sport24.

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