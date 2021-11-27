"Почему Динамо провело два разных тайма? Так обычно происходит после Лиги чемпионов. Слишком самоуверенно сыграли в первом тайме, расслабленные. Могли забить 3-4 гола – этого не сделали. В перерыве я им сказал, что будет совсем другой футбол. Минай будет действовать более агрессивно, будет гораздо сложнее.

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Думаю, нам повезло. Мог быть и другой результат. Минай создал 3-4 хороших момента, выигрывал единоборства, был более агрессивным, настойчивым, больше желал. Хорошо, что будет неделя на подготовку к следующему матчу, потому что не было пауз вообще у этих ребят – сборная, ЛЧ.

Команда не услышала в перерыве? Я предупреждал. Говорил. Видно, они недопоняли, потому что, когда началась борьба во втором тайме, они начали уступать. Они запаниковали. Важно, что взяли три очка", – поделился Луческу в эфире УПЛ Online.

Отметим, что Динамо победило Минай (2:0), однако закарпатцы создали немало проблем действующим чемпионам Украины.

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