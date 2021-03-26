"Украина поразила Францию схеме с тремя центрбеками. Нужно было не дать пространство на флангах и за спиной наших защитников. Назначить капитаном Зинченко – это правильный выбор тренерского штаба, так как он имеет менталитет победителя, может подбодрить ребят и играет в лучшей лиге мира.

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В моменте с голом рефери действительно ошибся. Правильно шла подача в штрафную, Кривцов правильно выбил на фланг, Зинченко проиграл борьбу с Гризманном, но Сидорчук должен был реагировать, перекрыв левую ногу. Был еще один момент у хозяев, когда Коман убегал от Матвиенко и прокидал себе мяч с Бущаном. Нам повезло, что не было VAR и не назначили пенальти. Бущан не сыграл в мяч, задев Комана. Арбитр провел хороший матч, несмотря на ошибку с голом французов, но простил нам в моменте с пенальти.

После перерыва Франция начала уже нервничать, сборная Украины хорошо адаптировалась в этой схеме. Караваев и Миколенко хорошо выбегали в атаки, хороший контрпресинг. Сидорчук с правой направлял в ближний угол, но рикошет и гол. Хороший удар не пахнет", – поделился Шевчук в программе Великий футбол.

Напомним, украинцы на выезде расписали боевую ничью с действующим чемпионом мира. Уже 28 марта на "сине-желтых" ожидает второй поединок квалификации ЧМ-2022 против Финляндии.

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