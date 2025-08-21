Левый и левый центральный защитник Фиорентины Лука Раньери поделился ожиданиями от встречи с Полесьем в квалификации Лиги конференций.

"Это будет наш четвертый сезон в квалификации Лиги конференций, и мы полны решимости пройти весь путь до конца. Мы всегда были близки к победе, но нам постоянно чего-то не хватало.

Матчи квалификации сложные. Как правило, наши соперники находятся в лучшей физической форме, поскольку начинают сезон раньше, чем мы. Но я думаю, что в четверг это будет наша игра. Я вижу, как мои партнеры по команде полны энтузиазма. Мы с нетерпением ждем выхода на поле", – цитирует Раньери Viola News.

Матч Полесье – Фиорентина будет сыгран в 21:00 по Киеву.

