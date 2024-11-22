Защитник сборной Украины Алексей Сыч поделился мыслями от результатов жеребьевки плей-офф за право попасть в Лигу А.

"Наверное, нам попала самая сложная команда из тех, которые могли нам выпасть. Будем готовиться к этой команде”, – сказал Сыч в эфире сказал Сыч в эфире УПЛ ТВ.

Украина официально получила соперника в плей-офф Лиги наций

Алексей Сыч впервые получил вызов в сборную Украины на ноябрьские матчи Лиги наций, заменив Александра Тымчика. Он дебютировал за национальную команду в победном матче против Албании.

Напомним, что "сине-желтым" могли достаться такие соперники: Венгрия, Шотландия и Сербия. Сборная Украины по результатам прошлого розыгрыша Лиги наций заняла второе место в группе 1 дивизиона B.

К слову, матчи со сборной Бельгии состоятся 20 и 23 марта 2025 года.

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