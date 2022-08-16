"Букмекеры даже не удивляют моих котов. Во-первых, Бенфика помастеровитей и посерьезней клуб. А во-вторых, чемпионат Португалии нельзя сравнивать с нашим чемпионатом. Почему у Бенфики больше шансов? Посчитайте, сколько мы за четыре игры создали моментов – несколько шансов в экстра-таймах. Еще посчитайте, сколько Беседин создал моментов – один удар с Фенербахче.

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Нам поможет только фарт, – если кто-то из защитников Бенфики привезет или начудит вратарь, или ошибется судья. Случайно можно обыграть кого угодно. Вдруг опять чье-то колено спасет. После первой игры можно будет прогнозировать, что будет во второй. Если кого-то удалят у Бенфики и тут же пенальти, а потом еще кого-то удалят, то может быть будет какое-то преимущество. Когда удалили игрока Фенербахче, то мы даже тогда, по сути, не имели преимущества. Про Штурм почему-то все тоже забыли, когда могли выгнать Кендзеру в начале игры, а на 63-й минуте – Попова. А про спасение Бущаном, я вообще умолчу. Это проблемы обороны и фарта, но фарт может закончиться – Бущан может и не спасти

Преимущество всех португальских грандов, что они мало пропускают. У нас тоже могут мало пропускать, но героями становятся вратари. Я считаю, что преимущество всегда у техничной команды. А португальцы и бразильцы – это практически одно и то же

Нападение – это всегда отдых для защиты. А у нас оборона не отдыхает. Я не собираюсь ничего плохого говорить о Беседине. Он делает объем, но ТТД у него маленькое! Получается, что он легкоатлет – вышел и побегал. Нах*р он нужен это объем, если не отдаешь и не забиваешь голы? Тренер может подготовить, но решают всегда на поле футболисты. Тренер не сделает за тебя моменты. Я всегда стараюсь вбить в голову игрокам атаки, что у них должны быть минимум два-три момента.

У меня все просто. Выиграют – герои, правда, вторую игру надо будет или вничью сыграть или что-то такое. Проиграют – ну это же Бенфика, она сильнее. Отмазка готова. А сейчас еще модно говорить: посчитайте, сколько там стоят игроки. Но деньги не всегда играют в футбол, чему подтверждение матч Брентфорд – МЮ (4:0). Плюс еще будет железная отмазка, что мы не играем дома и Бенфика сильнее", – сказал Леоненко в комментарии FanDay.

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