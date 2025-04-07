“То, что случилось на Исполкоме УЕФА – Позорнее я себя не чувствовал еще в жизни. Обладатель ”Золотого мяча“, самый известный человек Украины, которого знают во всем мире, набрал 15 голосов и не прошел. Мне было очень стыдно, потому что в Европе сейчас так сильно размывается бренд Шевченко. Понимаю, что команда, которую он набрал, является абсолютно импотентной. Но так же он должен отвечать за то, что он делает. Идти на выборы, понимая, что шансов нет... Так может, лучше туда не идти?

Шевченко отреагировал на результат выборов в Исполком УЕФА: "Из-за политических факторов Украину не хотят там видеть"

Меня удивило заявление, что якобы УЕФА по каким-то политическим причинам не хочет видеть Шевченко в строках Исполкома. Но голосует не УЕФА, а каждый представитель своей ассоциации. То есть мы обвинили всех этих людей в том, что они политически заангажированы по отношению к Украине.

Нам показали наше место в футболе. Это не политика, а футбол. Над нами просто посмеялись. Впервые с 2007 года мы не будем иметь представителя в Исполкоме УЕФА. Для украинского футбола это настоящая беда. Жить без членства в Исполкоме УЕФА можно. Но можно было туда и не идти, чтобы не получить такой позор", – заявил Игорь Цыганык в эфире своей авторской программы на Youtube.

Напомним, что Андрей Шевченко на Конгрессе УЕФА в Белграде получил лишь 15 голосов и не прошел в Исполком организации.

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