"Я очень доволен отношением своих игроков. Конечно, я также разочарован, ведь мы заслуживали большего.

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Единственное, чего нам не хватило в этом поединке – это точности и уверенности перед воротами. Теперь нам нужно сосредоточиться на других соревнованиях, а в Лиге Европы нам остается финишировать не с нулем очков", – цитирует Де Декера официальный сайт УЕФА.

Добавим, что из украинского трио против Црвены Звезды играл только Роман Безус. Гент потерпел четвертое поражение подряд и потерял все шансы на плей-офф Лиги Европы.

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