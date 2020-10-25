"Если откровенно, то при подготовке к поединку мы больше склонялись к тому, что тренер "горняков" Луиш Каштру доверит место в стартовом составе тем футболистам, которые в октябре находились на самоизоляции. Ведь они нуждались игровой практики. Однако, португальский специалист решил не менять тех игроков, которые добыли феерическую победу в Лиге чемпионов над Реалом. Если принять во внимание наши нереализованные голевые моменты в первом тайме, то, как минимум, на ничью Ворскла наиграла.

Шахтер – Ворскла – 1:1 – видео голов и обзор матча

Хотя после необязательного второго предупреждения Альюна мы неожиданно оказались в затруднительном положении, однако сумели выстоять. Нам в раздевалке Владислав Кулач говорил, что нереализованные им в матче с Шахтером голевые моменты будут ему еще долго сниться. Но это футбол, даже более "звездные" игроки не всегда поражают цель с забивных позиций.

Что говорил после финального свистка Юрий Максимов? Сказал, что ввиду того, как разворачивались события в матче, рассчитывал на большее, наверное, намекая на неиспользованные Кулачем моменты.

Это хорошо, что поединок проходил на стадионе имени Виктора Банникова, где при желании болельщики могли найти возможность увидеть футбол собственными глазами. Мы наших фанов слышали, спасибо им за поддержку. Скрывать не буду: клубное руководство обещало нам повышенные премиальные за положительный результат в поединке с Шахтером. Сыграв вничью с чемпионом, мы это заслужили", – сказал Чеснаков в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, Ворскла забила первой, однако Шахтер еще до перерыва сумел отыграться. После отдыха полтавчане остались в меньшинстве, но не позволили "горнякам" реализовать численное большинство. Как следствие, Ворскла с 15 пунктами занимает в турнирной таблице УПЛ второе место, Шахтер с 13 баллами третий.

Шахтер – Ворскла: очередная потеря "горняков" перед ЛЧ, провал чемпионов мира, Кулач-транжира, Полтава все еще вторая