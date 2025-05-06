"Нам нужны большие яйца, чтобы выйти на самую большую арену и показать, что мы готовы играть на таком уровне. Это полуфинал, до финала осталось 90 минут. Я думаю, это говорит вам все, что нужно знать.

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Я думаю, что тренер говорил с нами – мы, как команда, знаем, чего можем достичь завтра вечером, и это игра в футбол. Мы можем выйти туда и достичь чего-то большого для этого клуба, и это то, что мы хотим сделать. Мы, конечно, знаем, что проигрываем 0:1, но мы полностью верим, полностью настроены на то, что выйдем туда и победим завтра вечером", – цитирует Райса BBC.

Напомним, первый поединок между Арсеналом и ПСЖ завершился минимальной победой парижан (0:1). Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов состоится уже завтра, 7 мая, начало в 22:00.

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