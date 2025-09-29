"Нам нужно встречаться чаще": Довбик снова обратился к Джеко
У форварда Ромы Артема Довбыка завязалось тесное общение с нападающим Фиорентины Эдином Джеко.
Довбика часто сравнивали с Джеко во время его первого сезона в Роме – оба форварда столкнулись с проблемой слабой реализации. Однако со временем Джеко стал легендой Ромы и Артем попросил у боснийца совета, как ему добиться успеха в столице Италии.
Довбик получил от Джеко ценный совет – Артем раскрыл все карты
"Я знаю, что за Рому выступал такой форвард как Эдин Джеко. У меня была возможность поговорить с ним несколько дней назад. Он посоветовал мне никогда не сдаваться на тренировках, всегда быть честным с товарищами по команде, и все будет хорошо", – отметил Довбик вчера.
Сегодня Артем добавил: "Нам нужно встречаться чаще. Великий Эдин".
