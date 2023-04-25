"Мы с самого начала знали, что Манчестер Сити – это команда, которую нужно победить. Как и Ливерпуль. Они многое сделали за последние несколько лет и вполне заслуживают, чтобы быть на вершине. Мы хотели сократить этот разрыв между нами и ими. Арсенал ждет поездка на Этихад, а затем еще пять трудных игр.

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Матч против Манчестер Сити будет масштабной игрой. Определит ли это наш сезон? Нет. Матч играет огромную роль, но есть вера. Когда я смотрю на команду, как они тренировались, реагировали, на их настроение, то понимаю, что они действительно хотят победить. И собираемся показать это желание. У нас должно быть совершенство, абсолютное совершенство в любой момент.

Это вызов, но и возможность для нас. Мы изначально знали, что если ты хочешь выиграть АПЛ, тебе нужно победить "шпор". Вы должны поехать к Челси и победить их. Это то, что мы делали. Теперь нам нужно поехать на Этихад и победить Манчестер Сити. Если вы хотите стать чемпионами, вы должны выиграть такие матчи. Все просто", – высказался наставник Арсенала.

Напомним, что матч между "канонирами" и "горожанами" состоится 26 апреля. Арсенал опережает подопечных Гвардиолы в турнирной таблице АПЛ всего на пять очков, но сыграл на 2 матча больше.

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