"Играть с ромбом в центре? Вы были на тренировке сегодня утром? Я не собираюсь комментировать то, что мы делали или не делали. Я стараюсь собрать команду, которая, по моему мнению, находится в наилучшей форме, чтобы усложнить жизнь нашим соперникам.

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Некоторые говорят, что не нашел того, что ищу... Я не меняю состав ради изменений. Для меня важно занять зоны, чтобы поставить всех игроков на лучшие позиции. Это часть игры, когда ты разбиваешь ее на части.

Нам по большей части повезло, или мы преуспели в матчах на вылет, где мы выигрывали после 90 минут. Мы готовимся к послематчевым пенальти.

Это не групповые матчи, это новое соревнование, потому что здесь нельзя исправить. Мы создали много моментов, и нам нужно быть эффективными, не зацикливаясь на этом. Все великие бомбардиры когда-то это испытывали. Нам нужно добавить жару, потому что мы столкнемся с качественным соперником, который будет играть на высоком уровне.

Мои игроки не спали, они никогда не спали. Группа всегда была сконцентрирована и внимательна. Честно говоря, у меня замечательный состав. Я его выбирал, иначе не скажу. Как и в любой команде, некоторые игроки разочарованы, потому что не сыграли ни одной минуты. Происходят изменения и растут требования. Мы должны применить это на практике и сделать это реальностью на поле.

На турнире тяжело всем. У большинства команд третий матч группового этапа был решающим. Самые сильные на бумаге команды пытаются поддерживать свой уровень, но другие также работают", – цитирует Дешама Le Figaro.

Напомним, что Франция сыграет против Бельгии в 1/8 финала Евро-2024 в понедельник, 1 июля. Начало игры в 19:00 по киевскому времени.

Франция – Бельгия: анонс матча 1/8 финала Евро-2024