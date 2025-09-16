– Чувствуете, что команда готова к этой игре?

– Я чувствую, что команда мотивирована повторить то выступление, которое мы показали в четырех международных матчах этого года. Команда очень стремится повторить хорошие результаты, которые мы имели в прошлом году в Лиге чемпионов. Это главная цель на эту игру – выиграть, взять три очка, показать хороший футбол и снова подарить нашим болельщикам замечательный европейский вечер.

– По вопросу агрессивности и интенсивности, вы близки к тому, чего хотите, или все еще далеки? В последней игре, казалось, не хватало идей для вывода игроков на ударные позиции. С того небольшого времени, что вы видели Судакова в работе, может ли этот игрок принести такую новизну?

– Я замечаю, что да – даже если посмотреть на нашу статистику желтых карточек, мы это видим. То, что я прошу и на чем настаиваю перед своими игроками, это то, что нам нужно иметь больше агрессивности. Это был фундаментальный момент, мы начали сезон с этим на уме, и мы движемся по этому пути. Речь идет о дальнейшем развитии. Атака – это то, что нам нужно улучшить.

Итак,, когда я смотрю на игру, я думаю, что мы прагматичны в том, что мы построили, в нашей эволюции, в нашем контроле игры, и нам явно нужно значительно улучшить нашу динамику. В прошлом году у нас были моменты, когда этот хороший футбол появлялся, поэтому это вопрос времени и упорного труда, и он, безусловно, появится снова, – цитирует Лаже пресс-служба Бенфики.

Напомним, что домашняя игра Бенфики против Карабаха состоится уже сегодня, 16 сентября в 22:00.

