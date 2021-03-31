Защитник бельгийского Кортрейка и сборной Украины Евгений Макаренко поделился ожиданиями от третьего поединка квалификации к чемпионату мира 2022 года.

"Мы посмотрели видео, концентрировали внимание на нашей игре против Финляндии и Франции, разобрали хорошие моменты и ошибки.

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Также немного посмотрели Казахстан – игра будет непростой. Сейчас все команды умеют хорошо обороняться и убегать в контратаки. В первую очередь, нам нужно обратить внимание на свою игру, сделать выводы после Финляндии, играть немного агрессивнее впереди. В первую очередь, нам нужен результат", – сказал Макаренко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, в марте сборная Украины уже провела два матча квалификации на ЧМ-2022 – против Франции и Финляндии. Оба завершились ничьей 1:1. Сегодня команду Андрея Шевченко ожидает поединок с Казахстаном. Начало встречи в 21:45.

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