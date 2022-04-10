"Я знаю, что Андрей Пятов обязательно присоединится к нам, накануне он играл за Металлист. Сергей Кривцов рядом со мной, травмирован. Сейчас он начал делать пробежки, то есть занимается по своей программе. Думаю, в скором времени Кривцов присоединится к команде, когда его состояние позволит тренироваться.

Степаненко: После игры с Олимпиакосом некоторые игроки Шахтера плакали

Об иностранцах была разная информация, но Лассина Траоре, насколько я знаю, восстанавливается. Будет официальная информация, и руководство в заявлении все скажет, потому что я не могу ответить на этот вопрос, так как просто не знаю, приедут ребята или нет. То же самое о Ракицком... Я сам прочитал эту информацию в интернете и не могу комментировать ее – нам никто ничего не объявлял.

С Де Дзерби я был на связи в течение всего времени, что мы не виделись. Он сказал, что в любой ситуации приедет на сбор, чтобы поддержать украинских футболистов и Украину. Он свое обещание выполнил, и мы это ценим. Мы встретились, поздоровались, обнялись. Большое спасибо Мистеру!

По поводу его будущего в Шахтере – нужно спрашивать его, я думаю, все будет зависеть от ситуации в нашей стране. От этого же зависит и продолжение чемпионата. Наверное, должны собраться руководители клубов и решить вопрос. Стране сейчас не до футбола, этот вопрос далеко не первый. Если честно, тяжело думать о спортивной составляющей, когда в стране такая ситуация", – цитирует Степаненко официальный сайт "горняков".

Напомним, накануне Шахтер провел первый благотворительный поединок, в котором минимально уступил Олимпиакосу (0:1).

Шахтер проиграл Олимпиакосу в благотворительном матче – уникальный состав, патриотическая акция и поддержка Украины