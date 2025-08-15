"Поздравляю ребят – мы сделали все, чтобы пройти дальше. Мы сделали матч открытым, имели огромный момент при счете 2:0, но все решили мелочи. Был и момент с пенальти. Мы могли перевернуть эту дуэль, жаль, что не получилось, но уходим из Лиги конференций с поднятой головой. Поздравляю моих игроков – они действительно сделали все для успеха!

Можно разбирать эпизоды – в первом матче нам не засчитали чистый гол, были спорные моменты, но не это главное. Надо было реализовывать свои моменты, и тогда был бы и третий гол. Вывод – первый матч надо играть плотно, тогда есть шанс на проход. Мы же испортили все именно в первой игре, пропустив трижды.

Мы подготовили сценарий на оба тайма, командная игра в целом работала, жаль, что в ответ мы забили лишь дважды", – цитирует Богнара hb1.hu.

Напомним, венгерский клуб уступил Полесью в первом матче со счетом 3:0, однако в домашней игре был близок к камбэку (2:1). Полесье в следующем раунде квалификации Лиги конференций встретится с Фиорентиной.

