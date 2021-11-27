Главный тренер азовцев Остап Маркевич рассказал о ситуации с Олегом Кудриком и его дальнейших перспективах в команде.

"Никакого конфликта не было. Просто было принято решение, что нам не следует дальше продолжать сотрудничество.

У Маркевича был конфликт с голкипером Мариуполя

Но никакого конфликта не было. Это спокойное адекватное решение", – сказал Маркевич официальный сайт Мариуполя.

Напомним, о конфликте между наставником и футболистом сообщил журналист Олег Ящук. После инцидента 25-летний голкипер 4 матча подряд не попадал в стартовый состав азовцев, а основным вратарем в команде стал Никита Турбаевский.

К слову, Кудрик перешел в Мариуполь летом 2020-го из Шахтера в статусе свободного агента. Его контракт с азовцами действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

В крайнем матче Мариуполь уступил Львову (0:1) и после 16 туров продолжает оставаться на последней строчке турнирной таблицы УПЛ.

Львов одержал минимальную победу над Мариуполем в скандальном матче с отменённым голом