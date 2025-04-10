"Нам не позволили бы выйти на второе место": тренер Александрии удивил оценкой судейства в Украине
Сергей Кравченко, помощник главного тренера Александрии Руслана Ротаня, рассказал о задачах "горожан" на сезон.
"Учитывая место, на котором мы сейчас находимся, то и задачи ставим перед собой самые высокие. Но я не хочу говорить о борьбе за чемпионство, потому что в начале сезона даже о еврокубках мыслей не было.
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Будем надеяться, что останемся на этой позиции. Это будет сложно, потому что во втором круге играть всегда тяжелее. Скажу одну важную вещь: в Украине стало намного лучше судейство. Лет десять назад нам бы никто не позволил занимать второе место.
Сейчас стало намного лучше – VAR, журналисты, футбольное сообщество. Сейчас арбитры работают гораздо качественнее. Ошибки, конечно, есть. Но не так много, как было раньше", – сказал Кравченко в эфире YouTube-канала The Sport Dnipro Ukraine.
Напомним, за 7 туров до финиша Александрия идет в турнирной таблице УПЛ на второй строчке и отстает от лидера – Динамо – на 4 очка.
Александрия одержала волевую победу над Кривбассом и сократила отставание от Динамо до одного очка