"Учитывая место, на котором мы сейчас находимся, то и задачи ставим перед собой самые высокие. Но я не хочу говорить о борьбе за чемпионство, потому что в начале сезона даже о еврокубках мыслей не было.

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Будем надеяться, что останемся на этой позиции. Это будет сложно, потому что во втором круге играть всегда тяжелее. Скажу одну важную вещь: в Украине стало намного лучше судейство. Лет десять назад нам бы никто не позволил занимать второе место.

Сейчас стало намного лучше – VAR, журналисты, футбольное сообщество. Сейчас арбитры работают гораздо качественнее. Ошибки, конечно, есть. Но не так много, как было раньше", – сказал Кравченко в эфире YouTube-канала The Sport Dnipro Ukraine.

Напомним, за 7 туров до финиша Александрия идет в турнирной таблице УПЛ на второй строчке и отстает от лидера – Динамо – на 4 очка.

Александрия одержала волевую победу над Кривбассом и сократила отставание от Динамо до одного очка