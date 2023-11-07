"Замечательно, что на этом отрезке сезона мы получили возможность выйти в плей-офф Лиги чемпионов уже после четырёх матчей группового этапа. Но мы не ждём легкой игры – Брага нас хорошо изучила и захочет отобрать у нас очки на Бернабеу. Она доставила нам проблемы ближе к концу первой встречи, когда мы думали, что игра уже выиграна. Нам придётся хорошо обороняться во втором матче.

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Нулевая ничья с Райо Вальекано? Нам следует быть терпеливыми. Иногда форвард забивает после каждого касания, иногда для гола ему нужно больше времени. Родриго бьёт по воротам больше, чем любой другой игрок в Ла Лиге. Он хорошо двигается и всегда опасен у чужих ворот, даже если не всегда попадает в створ. Мы значительно улучшились в защите, поэтому пропускаем не так много. Это значит, что нам не нужно забивать много.

Я не знаю, сыграет ли завтра Джуд Беллингем, но тот факт, что он тренировался сегодня, является хорошим знаком. Ему было комфортно на тренировке, но он не довел ее до конца – мы не хотели, чтобы он повредил плечо. Завтра я оценю его состояние.

Браим Диас? Он получает не так много игрового времени, конкуренция очень высока. Он мне очень нравится, Браим серьёзный и профессиональный парень. Он получит свою роль - или завтра, или в последующих матчах. Я читал, что имею что-то против него, но это неправда. Напротив, я испытываю к нему особые чувства, ведь он играл за Милан.

Кто является фаворитом Лиги чемпионов? Не думаю, что я скажу что-то новое. На сцене всё те же команды, за исключением Ливерпуля – он не участвует в турнире. За трофей определённо поборются Бавария, ПСЖ, Манчестер Сити, Реал, Барселона и Атлетико. Думаю, в плей-офф пробьётся больше испанских команд, чем в предыдущие годы", – цитирует Анчелотти Managing Madrid.

Матч Реал – Брага состоится в среду, 8 ноября.

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