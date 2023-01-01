Полузащитник Динамо Виталий Буяльский убежден, что в 2023 году киевляне реабилитируются за все нынешние неудачи.

"Я не люблю жаловаться и искать оправдание. Команда должна все исправить в 2023 году. Нам не на что жаловаться – мы должны быть рады, что благодаря нашим военным имеем возможность заниматься своей профессиональной деятельностью, играть в футбол.

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Для меня на первом месте всегда стоят успехи команды, а не личные. С точки зрения личной статистики год оказался хорошим, но командные результаты не позволяют назвать его успешным. Впрочем, у нас еще есть возможность все исправить и побороться за чемпионство", – цитирует Буяльского официальный сайт "бело-синих".

Напомним, на зимнюю паузу Динамо ушло на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от лидера на 5 очков.

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