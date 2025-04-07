"Нечасто мы пропускаем три гола, тем более в одной игре в течение 15 минут. Могли это предотвратить. Мы забили хороший гол, но, в остальном, игра во втором тайме была гораздо более характерной для нас.

Второе поражение "красных" в сезоне в видеообзоре матча Фулхэм – Ливерпуль – 3:2

Пропустить три гола – это не в стиле Ливерпуля. Мы создавали момент за моментом ближе к концу игры. В итоге нам не хватило времени, чтобы исправить три ошибки, которые мы допустили в первом тайме.

Салах не забил в четвёртом матче подряд? Возможно, он должен воспринимать это как комплимент то, что люди говорят об этом, потому что его показатели были ненормальными, когда он забивал", – цитирует Слота ВВС.

Несмотря на поражение, Ливерпуль продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ с большим отрывом.

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