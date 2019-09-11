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"Нам не хватало Степаненко", – Яремчук оценил игру сборной Украины в обороне

17:12 42 Читати українською
"Нам не хватало Степаненко", – Яремчук оценил игру сборной Украины в обороне
Роман Яремчук / УАФ

Автор второго гола в ворота сборной Нигерии Роман Яремчук поделился мнением относительно оборонительных действий команды.

Товарищеские матчи
Украина
2
2 : 2
2
Нигерия
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арибо 4’
Виктор Осимхен 34’
4’ Джо Арибо
34’ Виктор Осимхен
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук

"Мы почувствовали его отсутствие! Понимаем, что Тарас – лидер команды. Без него действительно очень сложно. Он способен закрывать зоны так, что соперники даже не могут получить мяч.

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Все подборы за ним, он выигрывает всю борьбу, подчищает. Степаненко – настоящий опорник, человек с характером, настоящий лидер. Этих его сильных сторон нам не хватало, чем и воспользовалась Нигерия", – рассказал Яремчук в послематчевом комментарии УАФ.

Напомним, сборная Украины, уступая по ходу матча со счетом 0:2, сумела вырвать ничью в товарищеском поединке с Нигерией на Днепр Арене – 2:2.

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Теги
Нигерия Нигерия Украина - Нигерия Евро-2020 Украина Украина Роман Яремчук Роман Яремчук Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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