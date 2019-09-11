"Нам не хватало Степаненко", – Яремчук оценил игру сборной Украины в обороне

Автор второго гола в ворота сборной Нигерии Роман Яремчук поделился мнением относительно оборонительных действий команды.

"Мы почувствовали его отсутствие! Понимаем, что Тарас – лидер команды. Без него действительно очень сложно. Он способен закрывать зоны так, что соперники даже не могут получить мяч.

Яремчук прокомментировал свой скандальный гол в ворота сборной Нигерии

Все подборы за ним, он выигрывает всю борьбу, подчищает. Степаненко – настоящий опорник, человек с характером, настоящий лидер. Этих его сильных сторон нам не хватало, чем и воспользовалась Нигерия", – рассказал Яремчук в послематчевом комментарии УАФ.

Напомним, сборная Украины, уступая по ходу матча со счетом 0:2, сумела вырвать ничью в товарищеском поединке с Нигерией на Днепр Арене – 2:2.

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