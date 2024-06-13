"Если сейчас говорить, какая стратегия правильная, я думаю, это будет зависеть от того, как заставит играть соперник. Возможно, нам придется занять оборонительную позицию и применить контратаки.

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Мы могли бы сделать ставку на быстрых игроков и удивить в контратаках, я не думаю, что это плохая стратегия. Пока мы имеем возможность держать мяч и владеть им, строить атаки, почему бы и нет? Думаю, в Украине есть футболисты, которые, помимо своих клубов, продемонстрировали себя и провели отличные сезоны. Речь идет о Довбике, Цыганкове, Мудрике, у которого за спиной есть двигатель. Он – тот, кто спускает паруса и очень хорошо бежит, это игрок, которого продали за определенную сумму, а не продали просто так.

Они наиболее известны, но есть и другие игроки, которые играют в Динамо, Шахтере. Еще Зинченко я забыл. Нам надо бояться, но не в том смысле, что мы проиграли заранее, нам нужно относиться к ним так, как должное, и стараться получить от этой игры максимум пользы. Даже если Украина имеет очень хорошую команду, она не является априори победителем, как Бельгия. Это может быть полезным для нас", – цитирует Раца Gazeta Sporturilor.

Напомним, что первый матч Украины на Евро-2024 состоится 17 июня как раз против сборной Румынии.

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