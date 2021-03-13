"Мы смогли вырвать победу, хорошее чувство. Нам пришлось приложить усилия и терпение, хотя раньше мы могли забить 2-3 мяча. Эльче – это команда, которая очень хорошо защищается, каждый возвращается назад и отрабатывает. Они физически сильные, и это нам создало немало проблем. Всегда нужно искать решения против команд с такой глубокой защитой.

Драматичная концовка с дублем Бензема в видеообзоре матча Реал – Эльче – 2:1

Пенальти на Рамосе? Не хочу обращать на это внимание. Судья делает свое дело, а мы стараемся делать свое, вот и все. Я смотрел этот момент – нам кажется, что-то было, но арбитр решил по-другому", – цитирует Зидана AS.

Добавим, что Реал имеет одно из худших соотношений пенальти среди всех команд Примеры. В текущем розыгрыше мадридцы били с "точки" лишь дважды, зато в их ворота назначили аж 9 одиннадцатиметровых.

Реал оформил эффектный камбэк против Эльче и поднялся на вторую строчку Ла Лиги – Бензема дублем спас "сливочных"