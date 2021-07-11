"Этот день мы никогда не забудем. Месси поздравил меня, а я – его. Он сказал, что это реванш за те финалы, в которых я не смог сыграть. Наконец сегодня это произошло.

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Мы так сильно мечтали об этом, так боролись, чтобы достичь этой цели. Многие говорили нам не возвращаться домой (без трофеев – Футбол 24), но мы продолжали биться головой о стену, и сегодня эта безтрофейна серия прервалась.

Родриго де Пауль отдал мне идеальный пас, и получилось, как на Олимпиаде против Нигерии (в финале Игр-2008 Анхель также отметился единственным мячом – Футбол 24)", – цитирует Ди Марию пресс-служба "альбиселесте".

Напомним, единственный мяч в финале Кубка Америки забил Анхель Ди Мария на 22 минуте, благодаря чему Аргентина победила Бразилию. Это первая крупная победа команды с 1993 года.

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