"Мы можем быть довольны только победами. Игра была сложной, обе команды могли забивать. Мы давно на ноль не играли, и это позитив, что не пропустили. Сложно было предположить, как будет играть Минай с новым тренером.

Эпичный промах Селезнева в видеообзоре матча Минай – Десна

Нам не хватало качественной игры в атаке, много ошибок в передачах. И от тех футболистов, кто отвечает за качество в атаке. Андрей Тотовицкий? Тест положительный на ковид, поэтому ближайшие игры пропускает. Это самый креативный игрок в команде, нам его не хватает", – сказал Рябоконь в эфире ТК Футбол.

К слову, после 11 сыгранных матчей Десна набрала 17 очков и расположилась на седьмом месте турнирной таблицы УПЛ.

Минай в первом матче нового тренера расписал ничью с Десной – нескучные нули в Ужгороде