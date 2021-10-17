"Нам его не хватает": лидер Десны не сыграл против Миная из-за коронавируса
Главный тренер Десны Александр Рябоконь подытожил ничью в матче 11-го тура УПЛ против Миная (0:0).
"Мы можем быть довольны только победами. Игра была сложной, обе команды могли забивать. Мы давно на ноль не играли, и это позитив, что не пропустили. Сложно было предположить, как будет играть Минай с новым тренером.
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Нам не хватало качественной игры в атаке, много ошибок в передачах. И от тех футболистов, кто отвечает за качество в атаке. Андрей Тотовицкий? Тест положительный на ковид, поэтому ближайшие игры пропускает. Это самый креативный игрок в команде, нам его не хватает", – сказал Рябоконь в эфире ТК Футбол.
К слову, после 11 сыгранных матчей Десна набрала 17 очков и расположилась на седьмом месте турнирной таблицы УПЛ.
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