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"Нам должны платить столько же, сколько мужчинам", – чемпионка мира-2019

06:00 55 Читати українською
"Нам должны платить столько же, сколько мужчинам", – чемпионка мира-2019
Меган Рапино / ФИФА

Футболистка сборной США Меган Рапино высказалась касательно зарплаты в женском и мужском футболе и выступила за повышение ее у женщин.

"Мы всегда открыты для разговора о равной оплате, если федерация готова. Мы можем выступать только за эту федерацию, а наша команда – единственная, которая у них есть. Так что мы вот так привязаны друг к другу.

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В любой момент, если они готовы серьёзно всё обсудить, а не только на словах говорить о равной оплате, мы готовы к диалогу. Не думаю, что кто-то хочет начать разбираться через суд, но с учётом сказанного мы очень уверены в своих доводах.

За каждый матч нам должны платить столько же, сколько и нашим коллегам-мужчинам. Не думаю, что нереально или необоснованно просить равенства", – цитирует Рапино ESPN.

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Мир Женская сборная США Женский футбол Меган Рапино Меган Рапино
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