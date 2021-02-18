"Мы все понимаем важность этого матча. Все настраиваются, все футболисты готовы. Мы играем дома, самое важное – победить. Не менее важно оставить свои ворота сухими, чтобы легче было играть на выезде. Думаю, что все должно быть хорошо.

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Нам без разницы, когда играть – в 17:00, 20:00 или еще позже. Будет на пару градусов теплее, такое решение приняли. В 17:00 – так в 17:00", – сказал Беседин в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, начало встречи, которая состоится уже сегодня, 18 февраля, перенесли с 19:55 на 17:00 из-за морозов. К слову, поединок пройдет с болельщиками на трибунах.

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