Налоговая Испании вернула Роналду 2 миллиона евро

Испанская налоговая вернула 2 млн евро форварду Ювентуса Криштиану Роналду.

Налоговая служба Испании вернула футболисту Ювентуса Криштиану Роналду более 2 миллионов евро, сообщает El Mundo Deportivo.

Роналду опозорился на тренировке – бешеная реакция игроков Ювентуса на фейл Криштиану

Таким образом был снижен штраф в размере 18,8 миллиона евро, который был одобрен в рамках соглашения налоговиков с 33-летним португальцем по делу об уклонении от уплаты налогов. Деньги были возвращены Роналду, поскольку, как считает налоговая служба, они уже были уплачены в виде НДС.

Роналду на данный момент выплатил 13,4 миллиона евро штрафа. Ранее бывший форвард мадридского Реала признал вину в уклонении от уплаты налогов с доходов от имиджевых прав в период с 2011 по 2014 год. Роналду сознательно использовал компанию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свои доходы в Испании.

В этом межсезонье Роналду перешел из Реала в Ювентус за 112 миллионов евро и подписал с клубом контракт до 2022 года. Зарплата игрока в итальянском клубе, по данным СМИ, составит 30 миллионов евро в год.