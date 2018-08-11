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Налоговая Испании вернула Роналду 2 миллиона евро

10 августа 23:28 59 Читати українською
Налоговая Испании вернула Роналду 2 миллиона евро
Криштиану Роналду / фото: ФК Ювентус

Испанская налоговая вернула 2 млн евро форварду Ювентуса Криштиану Роналду.

Налоговая служба Испании вернула футболисту Ювентуса Криштиану Роналду более 2 миллионов евро, сообщает El Mundo Deportivo.

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Таким образом был снижен штраф в размере 18,8 миллиона евро, который был одобрен в рамках соглашения налоговиков с 33-летним португальцем по делу об уклонении от уплаты налогов. Деньги были возвращены Роналду, поскольку, как считает налоговая служба, они уже были уплачены в виде НДС.

Роналду на данный момент выплатил 13,4 миллиона евро штрафа. Ранее бывший форвард мадридского Реала признал вину в уклонении от уплаты налогов с доходов от имиджевых прав в период с 2011 по 2014 год. Роналду сознательно использовал компанию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свои доходы в Испании.

В этом межсезонье Роналду перешел из Реала в Ювентус за 112 миллионов евро и подписал с клубом контракт до 2022 года. Зарплата игрока в итальянском клубе, по данным СМИ, составит 30 миллионов евро в год.

Теги
Италия Испания Налоги Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Реал Мадрид Реал Мадрид
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