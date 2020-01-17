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Налдо покинул Монако

17 января 18:42 95 Читати українською
Налдо покинул Монако
Налдо / фото из открытых источников

Бывший защитник Шальке Налдо разорвал соглашение с Монако и остался без клуба.

Монако и Налдо решили прекратить сотрудничество, сообщает официальный сайт монегасков.

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Отметим, что бразилец присоединился к Монако в январе 2019 года, однако сыграл лишь 7 матчей. Добавим, что в сезоне 2019/20 Налдо не выходил на поле.

По информации СМИ, опытный защитник уже имеет варианты продолжения карьеры в Китае – в его услугах заинтересован Циндао Хайню.

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Теги
Трансферы Шальке Шальке Китай Циндао Хайню Налдо Налдо Монако Монако Франция
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