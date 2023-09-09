"Первый гол за сборную – это облегчение. Я думал об этом достаточно много и наконец-то могу поставить галочку.

Украина – Англия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Я играл с Харри Кейном в течение нескольких лет, и я знаю, что он любит опускаться глубоко и замечает забеги. Я увидел свободное пространство. Рад, что смог внести свой вклад, но моя основная работа – останавливать атаки. Кейн – умный футболист, он может глубоко опуститься и играть девятку. Нам просто нужна лучшая версия его.

Мы много владели мячом, но должны были создать еще несколько моментов. Стоит отметить, что Украина сыграла хорошо. Это фантастически для них после всего, что они пережили", – цитирует англичанина BBC.

Напомним, что Кайл Уокер сравнял счет в матче против Украины. Это первый гол защитника за сборную Англии в официальных матчах.

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