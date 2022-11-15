Полномасштабное вторжение российских оккупантов на территорию Украины застало Ярмоленко в Англии, где он выступал за Вест Хэм. Летом Андрей сменил клуб и теперь играет за Аль-Айн из ОАЭ.

Ребров приехал в Киев, чтобы встретиться с представителями УАФ

Воспользовавшись паузой в чемпионате ОАЭ, Ярмоленко решил наконец-то уехать домой. В частности, футболист наведался в родной Чернигов. О чем Андрей отчитался в соцсетях, сделав фото на подъезде к городу.

К слову, в нынешнем сезоне 33-летний украинец сыграл за Аль-Айн 10 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 голевых передачи.