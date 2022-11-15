"Наконец-то я дома": Ярмоленко показал первое фото после своего возвращения в Чернигов
12:20 - Читати українською
Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко во время короткого отпуска решил посетить родину.
Полномасштабное вторжение российских оккупантов на территорию Украины застало Ярмоленко в Англии, где он выступал за Вест Хэм. Летом Андрей сменил клуб и теперь играет за Аль-Айн из ОАЭ.
Ребров приехал в Киев, чтобы встретиться с представителями УАФ
Воспользовавшись паузой в чемпионате ОАЭ, Ярмоленко решил наконец-то уехать домой. В частности, футболист наведался в родной Чернигов. О чем Андрей отчитался в соцсетях, сделав фото на подъезде к городу.
К слову, в нынешнем сезоне 33-летний украинец сыграл за Аль-Айн 10 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 голевых передачи.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter