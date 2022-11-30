Сборная США порадовала украинских болельщиков, выбив из розыгрыша ЧМ-2022 сборную страны, которая поставляет террористам "мопеды". Единственный гол в матче незадолго до перерыва забил Кристиан Пулишич.

США удержали победу над Ираном и вышли в 1/8 ЧМ-2022 – друзей Украины ждет топ-сборная

Американская национальная команда сыграла "на ноль" второй матч на чемпионате мира подряд, чего с ней не случалось с 1930 года. На стадии 1/8 финала США сыграют с Нидерландами, и определить фаворита в этой паре будет очень непросто.