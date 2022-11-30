Наказание за "мопеды" в видеообзоре матча Иран – США – 0:1
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Сборная США одолела Иран в рамках 3-го тура группового этапа ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
38’ Кристиан Пулишич
Сборная США порадовала украинских болельщиков, выбив из розыгрыша ЧМ-2022 сборную страны, которая поставляет террористам "мопеды". Единственный гол в матче незадолго до перерыва забил Кристиан Пулишич.
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Американская национальная команда сыграла "на ноль" второй матч на чемпионате мира подряд, чего с ней не случалось с 1930 года. На стадии 1/8 финала США сыграют с Нидерландами, и определить фаворита в этой паре будет очень непросто.
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