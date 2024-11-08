Манчестер Юнайтед весь первый тайм не мог ничего поделать с ПАОКом, в основе которого вышли хорошо знакомые украинским болельщикам Томаш Кендзера и Тайсон. Впрочем, на 50-й минуте "дьяволы" таки вышли вперед. Невысокий Диалло головой мастерски замкнул подачу Бруну.

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Тайсон создал лучший момент ПАОКа в матче, однако Тиссаудали запорол его слабым ударом в руки Онана. А вот Диалло был безжалостным. Вингер МЮ обокрал Бабу и эффектно закрутил под дальнюю штангу. 2:0 – временный тренер манкунианцев Рууд ван Нистелрой одерживает победу в первом же евроматче, что Эрик Тен Хаг не мог сделать целый год.