"Десять дней назад мне позвонила моя мама Моника и сказала, что есть возможность приютить украинскую семью. Я не думал ни секунды. В понедельник Анна и Милан прибыли в Удине. Я был свободен, мы все вместе поужинали. Встреча получилась трогательной. Сначала было довольно сложно наладить общение с женщиной, вынужденной уехать от своего мужа, и мальчиком, который прекрасно осознает, почему папа не рядом с ним, почему они не дома.

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Я пытался сделать вид, что понимаю, что они чувствуют, но у меня так и не получилось. Нельзя понять войну, если не пережил ее. Но Милан отлично справился, не показал страха или дискомфорта. Напротив, он показал силу, был настроен очень положительно. Милан любит футбол. Мы общались через Google Translate, они не знают английский. Когда Милан узнал, чем я занимаюсь, он был в шоке.

Анна сказала, что мальчик очень стесняется, он никогда не видел футболиста. Я показал ему видео с моей игрой, подарил футболку. Его глаза светились, он сразу ее надел. Я пообещал, что найду ему место в футбольной школе в Удине, так он сможет поскорее выучить язык. Во всяком случае, ему нужно найти преподавателя. Относительно учебы, то Милан будет посещать украинскую школу, дистанционно.

Я жил в этом доме с рождения. Анна и Милан поселились в части, где жила моя бабушка, она скончалась в 2013 году. Им там спокойно, они могут уединиться. Но по любому вопросу, пусть даже перекинуться парой слов, увидеть добрые глаза, они могут обращаться к моим родителям. Я тоже помогу, когда могу. Очень хочу подружиться с Миланом, у нас не такая уж большая разница в возрасте (Викарио 26). Хочу, чтобы он знал – я рядом. Я вырос с такими ценностями. Мой дядя давно усыновил двоих детей из Эфиопии, они стали моими двоюродными братьями.

В раздевалке Эмполи мы очень много говорим о войне. Клуб активно участвует в благотворительных инициативах. Я рассказал Анне и Милану о том, как Серия А выступает против войны. В глазах я видел благодарность за нашу поддержку. Часто мы не понимаем, насколько важны даже маленькие жесты", – цитирует Викарио GianlucaLapadula со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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